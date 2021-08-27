СМИ: Более 100 человек стали жертвами взрывов в Кабуле

Число погибших в результате взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта в афганском Кабуле, достигло 103. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, жертвами трагедии стали 90 афганцев и 13 военнослужащих США.

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), контролирующее Афганистан, сообщило о 28 погибших участниках радикальной группировки, передает Reuters.

Несколько взрывов произошли в четверг рядом с аэропортом афганской столицы, напоминает РИА ФАН. Террорист-смертник подорвал себя у гостиницы Baron Hotel, где останавливаются иностранные граждане, еще один взрыв прогремел неподалеку от здания министерства иностранных дел Афганистана. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ), отмечает RT.

