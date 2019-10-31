СМИ: Бойцы ЧВК Вагнера погибли в Мозамбике

Сообщается, что нападение произошло 27 октября в провинции Кабу-Делгаду. Повстанцы открыли огонь из засады по автомобилю, в котором находились российские наемники и сотрудники силовых ведомств Мозамбика. Сообщается также о гибели 20 сотрудников мозамбикских антитеррористических сил.

В МИД РФ данный инцидент пока не прокомментировали, пишет Лента.ру.

Ранее в СМИ сообщалось о вдове бойца ЧВК «Вагнер» Луизе Рубановой,которой не удалось добиться через суд компенсации за смерть мужа в Сирии. В эфире НСН лидер движения «За права женщин России», Почётный адвокат России Людмила Айвар рассказала, почему решение суда было вынесено не в пользу вдовы. «Вопрос сложный, потому что она заявляла два иска. Один о том, что он как гражданское лицо поехал в Сирию и не был предупреждён о наличии угрозы его жизни и здоровью правительством. А второй был заявлен в ЧВК, в котором он якобы служил. И насколько я знаю, оба иска были отклонены. Мне кажется, что здесь не было представлено достаточно доказательств того, что он действительно проходил военную службу, если он её там проходил. И по большому счёту, если бы суд удовлетворил иск к ЧВК, то он бы признал, что наши военные компании участвуют в сирийских вопросах», — заметила адвокат.

