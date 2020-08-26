СМИ: Боевик уничтожен в Ингушетии

Один боевик был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии. Операция проходила в Назрановском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Неделю назад информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил об уничтожении двух боевиков в Ингушетии, передает RT. Оба они были причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БоевикиИнгушетия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры