СМИ: Боевик уничтожен в Ингушетии
26 августа 202011:50
Один боевик был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии. Операция проходила в Назрановском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Неделю назад информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил об уничтожении двух боевиков в Ингушетии, передает RT. Оба они были причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.
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26 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru