СМИ: Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в США, передает издание TMZ.

Как сообщается в материале издания со ссылкой на командира службы охраны шерифа округа Лос-Анджелес, авария вертолета Sikorsky S-76 произошла недалеко от Лос-Анджелеса. В результате погибли пять человек, среди которых был знаменитый баскетболист.

Коби Брайант завершил свою спортивную карьеру в 2016 году. До этого он отыграл 20 сезонов за команду Lakers.

