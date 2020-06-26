СМИ: Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу
Музыкального продюсера, заслуженного артиста РФ Бари Алибасова отправили в психиатрическую больницу, сообщают телеграм-каналы. По их сведениям, до этого он лечился в одной из московских клиник и находился в нестабильном состоянии на фоне принимаемых препаратов.
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Телеканал РЕН ТВ уточняет, что продюсер находился в реанимации наркологической больницы. У него якобы диагностировали амнестический синдром из-за употребления алкоголя, говорится в материале.
Год назад 72-летний Алибасов попал в НИИ имени Склифосовского, выпив средство чистящее «Крот» вместо сока. Госпитализированного с ожогами желудка и дыхательных путей продюсера даже вводили в состояние медикаментозного сна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru