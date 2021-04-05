СМИ: Автомобиль вылетел на остановку на юго-западе Москвы

Четыре человека, стоявшие на остановке общественного транспорта, пострадали в результате ДТП на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, на Веневской улице столкнулись погрузчик и легковой автомобиль, после чего автомобиль выехал на остановку, пострадали четыре человека, двоих пострадавших госпитализировали.

Тверской суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Эдварду Билу, который является подозреваемым по делу о массовом ДТП в центре Москвы.

Ранее в Москве в районе дома номер 13/21 на Смоленской площади произошла авария с участием пяти автомобилей, мообщает RT. Подозреваемым по делу является блогер Эдвард Бил, которому Тверской суд Москвы назначил меру пресечения в виде запрета определённых действий, сообщает RT.

