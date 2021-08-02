СМИ: Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Автобус, предположительно перевозивший российских туристов, перевернулся в Турции, три человека погибли. Об этом сообщает газета Milliyet.
Как отмечает издание, авария произошла в районе Сиде в провинции Анталья. По неустановленным причинам автобус, который вез россиян из Манавгата в аэропорт Антальи, перевернулся после столкновения с бетонным ограждением.
По предварительным данным, погибли три человека, 16 были ранены, отмечает РИА ФАН. Пострадавших доставили в местные больницы, сообщает телеканал «360».
Позже генконсульство России в Анталье сообщило, что в результате ДТП погибли три россиянина, пятеро пострадали. По данным туроператора «Интурист», в автобусе находились 22 туриста из РФ, девять из них - дети. Компания открыла горячую линию в связи с происшествием.
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