СМИ: Армянская оппозиция ворвалась в здание правительства

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвались в здание правительства республики, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в правительственном здании находятся несколько министерств, сотрудников которых оппозиционеры призвали не участвовать в митинге сторонников Пашиняна, после чего покинули здание.

Один из противников премьер-министра заявил, что своими действиями оппозиция показала, что «может войти в любое министерство».

Ранее в администрацию президента Армении Армена Сакркисяна было направлено повторное предложение премьер-министра об отставке главы Генштаба республики Оника Гаспаряна, который 25 февраля призвал Пашиняна покинуть свой пост, сообщает RT. Глава правительства, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трёхстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.