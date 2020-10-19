Азербайджанские СМИ сообщили об обстреле района страны, четверо ранены

Агдамский район Азербайджана обстреляли вооружённые силы Армении, четыре человека ранены, включая журналиста, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По данным агентства, огонь вёлся по населенным пунктам, находящимся в зоне карабахского конфликта вблизи линии соприкосновения. Отмечается, что в результате боевых действий ранения получили четыре человека, в том числе числе корреспондент гостелеканала AzTv.

Также сообщается, что ВС Армении нанесли удар по Тертерскому району, а именно по предприятию по переработке хлопка в городе Тертер. В зоне обстрела оказалась съёмочная группа азербайджанского телеканала СВС. Информации о пострадавших нет.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили об обстрелах, которые ВС Армении ведут из крупнокалиберных орудий в направлении Товузского и Дашкесанского районов с позиций Бердского и Варденисского районов Армении.

Первые боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном произошли 27 сентября. Баку и Ереван договорились об очередном перемирии с 00.00 часов 18 октября, однако уже в ночь на воскресенье последовали новые обвинения в нарушении режима прекращения огня. В Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, погиб 61 мирный житель, ранены 282 человека, разрушены 1846 частных дома.

