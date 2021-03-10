СМИ: Алтайского министра здравоохранения задержали за взятку

Министр здравоохранения республики Алтай Сергей Коваленко задержан в среду, сообщили источники государственных информационных агентств в правоохранительных органах. Местные журналисты не смогли дозвониться до чиновника: у него отключён мобильный телефон. Известно, что с ним задержан и его помощник.

По информации РИА Новости, Коваленко подозревается в получении взятки. Официальных сообщений на этот счет пока не было.

Коваленко возглавляет республиканский Минздрав с конца 2019 года, когда вступил в должность с приставкой и.о.

