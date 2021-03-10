СМИ: Алтайского министра здравоохранения задержали за взятку
Министр здравоохранения республики Алтай Сергей Коваленко задержан в среду, сообщили источники государственных информационных агентств в правоохранительных органах. Местные журналисты не смогли дозвониться до чиновника: у него отключён мобильный телефон. Известно, что с ним задержан и его помощник.
По информации РИА Новости, Коваленко подозревается в получении взятки. Официальных сообщений на этот счет пока не было.
Коваленко возглавляет республиканский Минздрав с конца 2019 года, когда вступил в должность с приставкой и.о.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- СМИ: Алтайского министра здравоохранения задержали за взятку
- Собянин: Масочный режим может сохраниться после весны
- Мошенники стали выманивать деньги у россиян по новой схеме
- Эксперты рассказали о новой версии крушения пропавшего малазийского Boeing
- Голикова не исключила регулярную вакцинацию от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru