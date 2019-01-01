СМИ: Актёр Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП

Актер Игорь Форманюк, известный по своим многочисленным работам в сериалах и кино, госпитализирован после ДТП в Москве. Об этом сообщает Пятый канал. Источник отмечает, что авария произошла на улице Мосфильмовская. В ходе ДПТ актера получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб грудной клетки.

Напомним, Игорь Фурманюк работал в театре Современник-2 и Сатирикон, а также на киностудии «Мосфильм». Однако наибольшую известность актёр получил благодаря работам в таких сериалах, как «Побег», «Сонька — Золотая Ручка» и «Зорге».

Ранее НСН сообщала, что писатель Дмитрий Быков рассказал, что причиной его госпитализации стало отравление. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он опроверг информацию о том, что попал в больницу из-за диабета, гипертонии или алкогольных и наркотических «излишеств». Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт 15 апреля, однако диагноз не подтвердился, пишет RT. Позже стало известно, что писателя ввели в искусственную кому. А затем перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил, что собирается вскоре «вернуться в строй».

