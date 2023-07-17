СМИ: Актриса фильма «Все умрут, а я останусь» пыталась покончить жизнь самоубийством
17 июля 202312:36
Актриса Ольга Шувалова пыталась покончить жизнь самоубийством в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Она известна игрой в сериалах Улица разбитых фонарей» и «Cпецназ», также играла одну из главных ролей в фильме «Все умрут, а я останусь».
Сейчас за ее жизнь борются врачи. 37-летняя женщина в беседе с врачами призналась, что хотела совершить суицид. Причины ее поступка неясны, сейчас с ней работают медики.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru