СМИ: Актриса фильма «Все умрут, а я останусь» пыталась покончить жизнь самоубийством

Актриса Ольга Шувалова пыталась покончить жизнь самоубийством в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Она известна игрой в сериалах Улица разбитых фонарей» и «Cпецназ», также играла одну из главных ролей в фильме «Все умрут, а я останусь».

Сейчас за ее жизнь борются врачи. 37-летняя женщина в беседе с врачами призналась, что хотела совершить суицид. Причины ее поступка неясны, сейчас с ней работают медики.

