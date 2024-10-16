СМИ: Аферисты похитили 23 млн рублей у 94-летнего Героя России Коновалова

Мошенники в Санкт-Петербурге украли у советского конструктора глубоководных технических средств, героя России Юрия Коновалова 23 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным СМИ, телефонные аферисты звонили 94-летнему Коновалову, представляясь помощниками губернатора и правоохранителями. Мошенники запугали конструктора уголовным делом якобы за переводы террористической организации и убедили его снять деньги и передать злоумышленникам.

«На Бассейной Коновалов встретился с курьером и отдал ему... более 23 миллионов рублями, 2700 долларов и почти 900 евро», — отмечает издание.

Ранее мошенники едва не обманули певца, народного артиста России Николая Баскова, на 9,8 млн рублей, напоминает «Свободная пресса». Злоумышленники позвонили «из Кремля» и попросили артиста перевести средства на нужды Курской области.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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