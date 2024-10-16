СМИ: Аферисты похитили 23 млн рублей у 94-летнего Героя России Коновалова

За три года в Москве планируется построить 259 километров новых дорог и 45 искусственных сооружений

На Кадашевской набережной открыто комфортное прогулочное пространство

Комплекс административных зданий на Большой Спасской улице капитально отремонтируют

Москвичи оплатили более 100 миллионов счетов в сервисе «Мои платежи» с начала его работы

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