СМИ: 78 человек погибли в кораблекрушении в Греции
14 июня 202319:17
В Греции в кораблекрушении погибло 78 человек, сообщает местный телеканал ERT.
Уточняется, что еще 26 человек увезли в больницу, а 104 спасли.
Эта катастрофа претендует на звание самого смертоносного кораблекрушения в Средиземном море.
Ранее стало известно, что В Индии при столкновении поездов погибли 288 человек, передает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru