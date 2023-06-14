СМИ: 78 человек погибли в кораблекрушении в Греции

В Греции в кораблекрушении погибло 78 человек, сообщает местный телеканал ERT.

СМИ: В Сомали 27 человек погибли из-за взрыва снаряда

Уточняется, что еще 26 человек увезли в больницу, а 104 спасли.

Эта катастрофа претендует на звание самого смертоносного кораблекрушения в Средиземном море.

Ранее стало известно, что В Индии при столкновении поездов погибли 288 человек, передает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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