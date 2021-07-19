СМИ: 20 человек погибли в результате теракта на рынке в Багдаде
Не менее 20 человек погибли, около 45 были ранены в результате взрыва на рынке в Багдаде. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
При этом новостной портал Shafaq News сообщает о 25 погибших и 47 пострадавших.
Взрыв прогремел на оживленном рынке в районе Мадинат-эс-Садр на северо-востоке иракской столицы.
Местные власти назвали произошедшее «террористическим взрывом с применением самодельного взрывного устройства». По данными СМИ, к инциденту может быть причастен смертник. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми поручил провести срочное расследование всех обстоятельств трагедии, а также задержать командующего одного из местных подразделений сил федеральной полиции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов за допинг
- Инфекционист рассказал, чего не стоит делать до и после вакцинации от COVID-19
- Пять человек погибли в ДТП под Севастополем
- Экс-президент Армении Кочарян отказался от депутатского мандата
- СМИ: 20 человек погибли в результате теракта на рынке в Багдаде
- Суд арестовал на два месяца сбившую троих детей москвичку
- Байден обвинил Китай в помощи хакерам
- ЕС начал разбирательство с Россией в ВТО по ограничениям на поставки для госкомпаний
- СМИ: В Испании девять человек пострадали при наезде машины на террасу бара
- Чернышенко анонсировал появление сети 5G в крупных городах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru