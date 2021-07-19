СМИ: 20 человек погибли в результате теракта на рынке в Багдаде

Не менее 20 человек погибли, около 45 были ранены в результате взрыва на рынке в Багдаде. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

При этом новостной портал Shafaq News сообщает о 25 погибших и 47 пострадавших.

Взрыв прогремел на оживленном рынке в районе Мадинат-эс-Садр на северо-востоке иракской столицы.

Местные власти назвали произошедшее «террористическим взрывом с применением самодельного взрывного устройства». По данными СМИ, к инциденту может быть причастен смертник. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми поручил провести срочное расследование всех обстоятельств трагедии, а также задержать командующего одного из местных подразделений сил федеральной полиции.

