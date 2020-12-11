Смертник взорвал бомбу у здания ФСБ в Карачаево-Черкессии

Возле управления ФСБ в Карачаево-Черкессии прогремел взрыв, передает «Интерфакс». Пострадали шесть человек: пятеро из них - полицейские, шестой - сотрудник ФСБ.



Это уже второй взрыв за день. Ранее утром неизвестный взорвал там же самодельное взрывное устройство, но никто не пострадал. Место происшествия оцепили сотрудники полиции. Спустя пять часов за оцепление прорвался смертник и произвёл самоподрыв.



По предварительным данным, мужчина «разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья». Он взорвал себя с криком «Аллах Акбар».

