Смертельный «Кельвин Кляйн». Названа версия смерти российской скрипачки в Лондоне

Отец российской скрипачки Екатерины Цукановой, которую обнаружили мертвой в Лондоне, миллионер Игорь Цуканов признался, что неоднократно находил товарищей дочери без сознания в её доме. Об этом бизнесмен рассказал в интервью газете The Telegraph.

При этом, Цуканов заметил, что не в курсе, могла ли его дочь употреблять наркотические вещества, отмечает Ura.ru. По словам предпринимателя, Екатерина регулярно созывала друзей и знакомых на тусовку в своем доме. Именно после таких вечеринок некоторые из гостей оказывались на утро без сознания. Как утверждает Цуканов, он не понимал, чем вызвано такое состояние, однако осознавал, что алкоголь здесь не при чём.

Ранее сегодня стало известно, что в собственном доме в лондонском районе Кенсингтон найдена мертвой 17-летняя скрипачка Екатерина Цуканова. The Telegraph сообщает, что смерть наступила от передозировки наркотиками. Как отмечают argumenti.ru, знакомые погибшей признались, что речь может идти о коктейле «Кельвин Кляйн» - смеси кокаина и кетамина.

Девушка давно мелькала на светских мероприятиях. В 13 лет она стала героиней рубрики Tatler «Малышка на миллион», где поведала о совместном концерте с худруком и дирижёром Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимиром Спиваковым.

