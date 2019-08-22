Смертельное знакомство. Объявлено, почему челябинский депутат убил жену на глазах детей

Депутат Локомотивного городского округа Азат Зарипов убил жену на глазах детей из-за того, что она хотела уйти к мужчине, с которым познакомилась по интернету. Об этом стало известно на заседании Карталинского городского суда Челябинской области, который арестовал обвиняемого на два месяца. Как отмечает Ura.ru, заседание проходило через несколько часов после похорон убитой женщины.

Главный врач больницы поселка городского типа Локомотивный, местный депутат Азат Зарипов выстрелил в жену, которая была моложе его на 17 лет, из ружья в ночь на 21 августа в собственном доме на глазах у троих детей. Как было отмечено в суде, он покинул место преступления, не оказав помощи супруге и детям. Перед убийством женщина заявила, что ей признался в любви знакомый по интернету из Новосибирска, и она собирается уехать к нему вместе с детьми.

Адвокат просил не арестовывать обвиняемого в связи с тяжелой формой диабета и больным с сердцем, не была против иной меры пресечения и тёща Зарипова.

