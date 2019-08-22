Смертельное совещание. Сотрудник торговой сети умер в московском офисе от передозировки
Инспектор по пожарной безопасности одной из торговых сетей скончался прямо во время совещания, предположительно, от передозировки наркотиков. Об этом сообщает «Пятый канал». Несчастный упал в обморок в офисе ритейла «Магнит».
Скорая помощь успела довезти его до больницы, однако медики не сумели уже ничего поделать. Врачи диагностировали передозировку амфетамина. При осмотре личных вещей умершего полицейские нашли три пакета с запрещенным к обороту веществом и трубку для курения, отмечает Газета.ру.
Случилось это ещё в июле, однако известно о происшествии стало только сегодня. Погибшему было 27 лет.
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