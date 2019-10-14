Смертельное ДТП в Подмосковье: пятеро пострадавших остаются в больницах

После смертельной аварии в Кашире, которая в минувшие выходные унесла жизни пяти человек, еще пятеро остаются в больницах, трое из них, в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Телеканал «360» со ссылкой на пресс-секретаря больницы в Ступине. В ночь на понедельник в детскую московскую клинику имени Сперанского была переведена десятимесячная девочка, благодаря стабилизации состояния.

В реанимации ступинской больницы остаются пострадавшая девочка шести-семи лет, 28-летний и 37-летний мужчины. Еще один человек помещён в травматологическое отделение.

Как отмечает сайт «Подмосковье сегодня», смертельная авария произошла на участке трассы М-6 «Каспий» в ночь с субботы на воскресенье. Возле деревни Каменки произошло лобовое столкновение Lada Priora и Hyundai Solaris. Погибли пятеро, в том числе ребенок. По факту ДТП открыто уголовное дело.

