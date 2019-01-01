Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Краснодаре

17 июля23:30

По данным следствия, в Краснодаре автомобиль «Kia», двигаясь по улице Коммунаров, врезался в «Nissan», который от удара выехал на тротуар, где сбил пенсионерку. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «За рулем. Кубань».

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ТЕГИ:ДТП