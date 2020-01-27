Смертельная авария в Крыму унесла жизни троих. Видео
Страшная авария под Симферополем привела к гибели трёх человек, ещё трое пострадали. Смертельное ДТП случилось в ночь на понедельник ночью в районе села Новоандреевка Симферопольского района. На трассе Симферополь – Алушта - Ялта лоб в лоб столкнулись ВАЗ 21099 и Mitsubishi, сообщает КИА со ссылкой на республиканское МЧС.
На месте работала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Республике Крым. Туда также оперативно прибыли бригады скорой помощи и патрули ГИБДД.
Спасатели с помощью специального оборудования вызволили пострадавших, зажатых в покореженных машинах. Трое скончались на месте – они получили травмы, несовместимые с жизнью. Все раненые госпитализированы.
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