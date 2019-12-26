Смертельная авария с четырьмя авто произошла в Подмосковье

Смертельная авария с участием разу нескольких автомобилей случилась сегодня утром в подмосковном городе Орехово-Зуево. На пятидесятом километре дороги Москва – Касимов произошло столкновение трёх легковых машин и одного маршрутного такси. В результате погиб один человек, сообщают «Дни.ру».

Как уточнили в областном главке МВД, участниками ДТП стали «Газель», а также иномарки «Хёндэ», «Форд» и «Шевроле». Место аварии было перекрыто, что вызвало затруднение в движении.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, передает сайт «Подмосковье Сегодня». Причины аварии устанавливаются.

