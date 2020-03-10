Смерть трех человек на пожаре расследуют в Подмосковье

Следователи в подмосковном Пушкине выясняют обстоятельства гибели трех человек в результате пожара в частном доме в поселке Ашукино. Как сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области, трагедия произошла 8 марта.

После тушения возгорания пожарные обнаружили тела трех человек без внешних признаков насильственной смерти. В огне погибли, по предварительным данным, 62-летняя хозяйка и двое ее знакомых, личности которых пока неизвестны.

Уже установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, передает сайт «Подмосковье сегодня», они регулярно злоупотребляли спиртными напитками. Пожар, скорее всего, возник из-за неосторожного обращения с огнём.

