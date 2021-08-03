Служба безопасности оцепила здание Пентагона
Здание штаб-квартиры министерства обороны США оцеплено из-за «инцидента», сообщила служба безопасности Пентагона.
«Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим публику избегать этого района», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы охраны военного ведомства.
Отмечается, что более подробная информация будет представлена в ближайшее время.
По данным Associated Press, здание оцепили из-за стрельбы в районе штаб-квартиры Минобороны. Как отмечает агентство, инцидент произошел на автобусной остановке неподалеку от комплекса. Сообщается о нескольких пострадавших.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Путин поздравил борца Евлоева с золотой медалью Олимпиады
- СМИ сообщили о трех пострадавших при стрельбе у Пентагона
- Суд Петербурга отказался признать матерью сменившего пол отца
- Путин и президент Боливии обсудили борьбу с пандемией
- Служба безопасности оцепила здание Пентагона
- Борец Алексанян раскритиковал судей и отказался надевать серебряную медаль Олимпиады
- Тестовый запуск корабля Starliner к МКС отменили
- В ЛНР сообщили о подрыве на мине автомобиля с военными ВСУ
- Роль Вронского в сериале «Анна К» получил актер Роман Васильев
- СМИ сообщили о лесных пожарах в окрестностях Иерусалима
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru