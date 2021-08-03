Служба безопасности оцепила здание Пентагона

Здание штаб-квартиры министерства обороны США оцеплено из-за «инцидента», сообщила служба безопасности Пентагона.

«Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим публику избегать этого района», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы охраны военного ведомства.

Отмечается, что более подробная информация будет представлена в ближайшее время.

По данным Associated Press, здание оцепили из-за стрельбы в районе штаб-квартиры Минобороны. Как отмечает агентство, инцидент произошел на автобусной остановке неподалеку от комплекса. Сообщается о нескольких пострадавших.

