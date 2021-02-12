Словения выдала России экс-министра правительства Дагестана, обвиняемого в мошенничестве

Бывший министр по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Нариман Гаджиев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, экстрадирован из Словении в Россию, сообщает ТАСС.

Как полагает следствие, в 2012 году подчиненное ему министерство получило 2 миллиона рублей на формирование положительного образа Дагестана в СМИ, однако деньги он похитил в сотрудничестве с гендиректором компании «Спектр», а в дальнейшем они провели деньги в счет оплаты ранее изготовленных уже документальных фильмов о Дагестане на компакт дисках, подделав акты приема-передачи.

После Гаджиев покинул территорию РФ, его задержали в Словении осенью 2019 года и теперь выдали России.

