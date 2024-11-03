Словацкий альпинист Гусерка сорвался в расщелину во время восхождения в Непале
Словацкий альпинист Ондрей Гусерка сорвался с горы в Непале. Об говорится в соцсетях Ассоциации альпинистов Словакии.
Гусерка сорвался в расщелину, когда спускался с вершины Лангтанг-Лирунг. Гусерка со своим напарником из Чехии 30 октября поднялся на 7234-метровую гималайскую вершину, а 31 октября произошло ЧП.
В районе вершины Лангтанг-Лирунг сейчас плохие погодные условия. Поисково-спасательный вертолет пока что не может вылететь к месту происшествия.
Ранее в Непале при восхождении на гору Дхаулагири погибли российские альпинисты Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru