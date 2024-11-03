Словацкий альпинист Гусерка сорвался в расщелину во время восхождения в Непале

Гусерка сорвался в расщелину, когда спускался с вершины Лангтанг-Лирунг. Гусерка со своим напарником из Чехии 30 октября поднялся на 7234-метровую гималайскую вершину, а 31 октября произошло ЧП.

В районе вершины Лангтанг-Лирунг сейчас плохие погодные условия. Поисково-спасательный вертолет пока что не может вылететь к месту происшествия.

Ранее в Непале при восхождении на гору Дхаулагири погибли российские альпинисты Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

