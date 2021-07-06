Следствие рассматривает три версии крушения самолёта Ан-26 на Камчатке
Следственный комитет РФ по факту крушения самолёта Ан-26 на Камчатке возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в качестве причин, которые могли привести к трагедии, рассматриваются неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна и ошибка пилотирования.
С места происшествия следователями были изъяты образцы топлива, в компании-эксплуатанте - полётная и эксплуатационная документация, а также задание на полёт.
Самолёт Ан-26 с бортовым номером RA-26085 АО «Камчатское авиапредприятие», выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский-Палана, потерпел крушение 6 июля, сообщает RT. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.
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