Следствие может объявить Навального в международный или межгосударственный розыск

Следствие по делу в отношении оппозиционного политика Алексея Навального может просить о его заочном аресте и экстрадиции в Россию, пишет РИА Новости.

Ранее в отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". Следствием установлено, что на нужды ряда некоммерческих организаций гражданами было пожертвовано 588 миллионов рублей, из которых Навальный потратил более 356 миллионов рублей на личные цели. Политику грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно соответствующей статье Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ, если наказание предусматривает не менее трёх лет лишения свободы, то суд может заключить подозреваемого под стражу. В связи с этим следствие может попросить о заочном аресте Навального, однако сначала его следует объявить в международный или межгосударственный розыск.

Так как в настоящее время оппозиционер находится в Германии, то Россия, согласно УПК, может направить иностранному государству запрос о выдаче ей лица для уголовного преследования или исполнения приговора на основании международного договора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства не докладывают о каждом уголовном деле, сообщает RT. Комментируя обвинения Навального в мошенничестве, он отметил, что об этом «лучше спрашивать в Следственном комитете», поскольку в Кремле не располагают информацией такого рода.

