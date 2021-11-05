Четверо неизвестных избили мужчину с маленьким ребенком в Новой Москве

Четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным собеседника агентства, инцидент произошел накануне вечером.

«Четыре человека, по предварительным данным, выходцы с Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребенком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили», — сообщил источник.

Причины произошедшего устанавливаются.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НападениеНовая Москва
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