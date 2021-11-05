Четверо неизвестных избили мужчину с маленьким ребенком в Новой Москве
5 ноября 202112:05
Четверо неизвестных напали на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, инцидент произошел накануне вечером.
«Четыре человека, по предварительным данным, выходцы с Кавказа, напали на мужчину с маленьким ребенком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили», — сообщил источник.
Причины произошедшего устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru