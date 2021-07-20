Следственные действия проводятся в Министерстве экологии Челябинской области

Сотрудники Следственного комитета начали проводить следственные действия в Министерстве экологии Челябинской области в отношении замминистра экологии региона Виталия Безрукова, передает РИА Новости.

Отмечается, что Министерство предоставило необходимые документы, ведутся следственные действия.


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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:МинистрыСледственный Комитет
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