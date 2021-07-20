Следственные действия проводятся в Министерстве экологии Челябинской области
20 июля 202111:05
Сотрудники Следственного комитета начали проводить следственные действия в Министерстве экологии Челябинской области в отношении замминистра экологии региона Виталия Безрукова, передает РИА Новости.
Отмечается, что Министерство предоставило необходимые документы, ведутся следственные действия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru