Следовавший с Валаама в Петербург пассажирский теплоход сел на мель на Ладоге
Пассажирский теплоход, следовавший с Валаама в Петербург, сел на мель на Ладоге, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Судно «К. А. Тимирязев» следовало с острова Валаам в Санкт-Петербург, но отклонилось от курса. На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса не допущено, уточнили в ведомстве.
Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего.
Накануне председатель совета директоров Круизной компании «Созвездие» Александр Соснин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в прошлые годы в летний сезон в Санкт-Петербург одновременно могли заходить до 10 круизных судов с европейскими туристами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru