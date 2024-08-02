Следовавший с Валаама в Петербург пассажирский теплоход сел на мель на Ладоге

Пассажирский теплоход, следовавший с Валаама в Петербург, сел на мель на Ладоге, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

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Судно «К. А. Тимирязев» следовало с острова Валаам в Санкт-Петербург, но отклонилось от курса. На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа. Никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов и водотечности корпуса не допущено, уточнили в ведомстве.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего.

Накануне председатель совета директоров Круизной компании «Созвездие» Александр Соснин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в прошлые годы в летний сезон в Санкт-Петербург одновременно могли заходить до 10 круизных судов с европейскими туристами.

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ФОТО: Северо-Западная транспортная прокуратура
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