Следователи задержали директора обогатительной фабрике в Норильске
Директор Норильской обогатительной фабрики задержан по делу о гибели трех человек в результате обрушения в дробильном цехе, сообщается в пресс-службе СКР.
Инцидент произошел 20 февраля во время работ по укреплению конструкций цеха. Днем позже правоохранительные органы в связи с гибелью рабочих задержали сотрудников компании-подрядчика и менеджера фабрики.
В СК отметили, что специалисты из Москвы в 2018 году пришли к заключению, что конструкции здания необходимо отремонтировать до декабря 2019 года и декабря 2020 года. При этом рекомендованные мероприятия выполнены не были, сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, директор фабрики не принял мер по приостановлению работ, что в результате привело к обрушению здания. Как сообщает СК, расследование по факту нарушений при ведении строительных работ продолжается.
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