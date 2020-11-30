Следователи нашли на кладбище в Краснодаре тайник с 50 млн рублей
Следователи обнаружили на Славянском кладбище в Краснодаре тайник с крупной суммой денег, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
В сообщении отмечается, что находка была сделана в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя генерального директора электросетевой компании Краснодарского края, который обвиняется в обещании посредничества во взяточничестве. В тайнике было более 50 млн рублей, которые по версии следствия, возможно, были добыты фигурантом преступным путем.
По данным следствия, в сентябре 2020 года, заместитель генерального директора предложил своему подчинённому избежать уголовной ответственности и оказать содействие в передаче взятки в 10 миллионов рублей. Сотрудник сначала согласился с предложением руководителя, однако позже осознал противоправность данных действий и сообщил в Следственный комитет.
Следователи провели 8 октября 2020 обыски в служебном кабинете и жилище фигуранта. Были изъяты более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов США, порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов, интересующая следствие документация, флеш носители.
В настоящее время обвиняемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru