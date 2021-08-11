Следователи ищут свидетелей нападения на полицейских в Саратове
Сотрудники СК РФ по Саратовской области ищут очевидцев нападения группы молодых мужчин на четверых полицейских в центре Саратова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК РФ.
По предварительной информации, инцидент произошел на центральной пешеходной улице города в ночь на 24 июля. Сотрудники полиции пытались прекратит конфликт двух компаний молодых людей, однако двое 17-летних, двое 18-летних и один 19-летний парень начали избивать сотрудников, одного ранили ножом.
Пострадавшие были госпитализированы, нападавшие арестованы. "Очевидцами происшествия могли стать граждане из числа жителей домов, расположенных на пересечении улицы Горького и проспекта Кирова Саратова, а также случайные прохожие", - цитирует сообщение СК агентство.
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