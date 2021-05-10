Следователи идентифицировали пропавший на Камчатке вертолёт Ми-2

Пропавший на Камчатке вертолёт Ми-2 идентифицировавли по сгоревшим обломкам, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

В сообщении уточняется, что в ходе осмотра места падения воздушное судно было идентифицировано по хвостовой балке, где установлены элементы номера.

Инцидент произошёл 8 мая. Экипаж вертолёта Ми-2, следовавшего по маршруту аэропорт «Кречет» - река Островная в Елизовском районе Камчатского края, в назначенное время не вышел на связь. На борту, кроме командира, находился пассажир, а также груз.

Обгоревшее воздушное судно было обнаружено 9 мая в лесной зоне в пригороде Петропавловска-Камчатского.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся экспертные исследования, в том числе судебно-медицинские и химические экспертизы. Следователи изъяли образцы топлива, а также лётно-техническую документацию на вертолёт.

Ранее в Татарстане жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт типа «Ермак», сообщает RT. По данным МЧС, в результате инцидента погибли два человека, находившиеся на борту воздушного судна.

