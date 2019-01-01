Происшествия
В убийстве Хачатуряна подозреваются три его дочери.
Следком выделил в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна
11 июля20:51
Следственный комитет выделил в отдельное производство из дела сестер Хачатурян материалы в отношении их отца Михаила Хачатуряна, сообщает Агентство «Москва».
Покойный Хачатурян может быть причастен к причинению легкого вреда здоровью, насильственным действиям сексуального характера и понуждению к действиям сексуального характера.
В убийстве Хачатуряна подозреваются три его дочери.
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ФОТО: myslo.ru
ТЕГИ:Уголовное Дело