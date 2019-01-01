Происшествия
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Следком проводит проверку по факту авиаинцидента в Подмосковье
14 июня23:09
После жесткой посадки легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск организована доследственная проверка, сообщает Агентство «Москва».
Пилотировал самолет 65-летний пилот. Пассажиром была женщина 1975 года рождения. Они госпитализированы.
Инцидент произошел между деревнями Климово и Тимофеево .
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
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