Происшествия

Следком проводит проверку по факту авиаинцидента в Подмосковье

14 июня23:09

После жесткой посадки легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск организована доследственная проверка, сообщает Агентство «Москва».

Пилотировал самолет 65-летний пилот. Пассажиром была женщина 1975 года рождения. Они госпитализированы.

Инцидент произошел между деревнями Климово и Тимофеево .

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

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