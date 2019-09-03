СКР обвинил командира ВСУ в обстреле миссии ОБСЕ
3 сентября11:08
Следственный комитет России обвинил командира бригады ВСУ в обстреле членов миссии ОБСЕ в Донбассе. Также под обстрел попал внештатный фотограф МИА «Россия сегодня», передает RT.
В организации нападения заподозрили командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гнатова в обстреле гражданских лиц в Донбассе 1 сентября.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».
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