СКР обвинил командира ВСУ в обстреле миссии ОБСЕ

Следственный комитет России обвинил командира бригады ВСУ в обстреле членов миссии ОБСЕ в Донбассе. Также под обстрел попал внештатный фотограф МИА «Россия сегодня», передает RT.

В организации нападения заподозрили командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гнатова в обстреле гражданских лиц в Донбассе 1 сентября.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ТЕГИ:Война В ДонбассеСледственный КомитетУголовное Дело

NSN logoНСН