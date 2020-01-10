«Скорая помощь» и две машины столкнулись на севере Москвы
10 января 202022:36
ДТП с участием кареты «скорой помощи» и двух автомобилей произошло в пятницу на севере Москвы. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, в связи с дорожным инцидентом на Бутырской улице ограничено движение. В частности, движение ограничено по двум полосам в сторону области и по одной полосе в сторону центра города.
Отмечается, что пострадал водитель машины «скорой помощи». В настоящее время на месте работает дорожно-патрульная служба, выясняются причины аварии.
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ФОТО: depositphotos.com
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