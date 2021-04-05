«Скопинский маньяк» получил штраф за нарушение административного надзора

Мировой судья участка №31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области Елена Петрушкова заявила, что Виктор Мохов, так называемый «Скопинский маньяк», был штрафован за нарушение административного ограничения, сообщает ТАСС.

В связи с нарушением административного ограничения, которое было установлено решением Пугачевского районного суда Саратовской области, Мохову выписали штраф в размере 1 200 рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Виктор Мохов, который после освобождения должен был прибыть к месту жительства в Рязанскую область и встать на учёт в органах внутренних дел, вместо этого отправился в Москву на ток-шоу, нарушив тем самым условия надзора, сообщает телеканал «360».

Мохов почти 17 лет отсидел в колонии за похищение в 2000 году двух девушек, 14 и 17 лет. В течение четырёх лет он держал их в подвале, морил голодом, бил, разбрызгивал слезоточивый газ. Одна из похищенных девушек дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. В 2004 году девушкам случайно удалось передать на волю записку, после чего их освободили.

На свободу Мохов вышел 3 марта. В течение ближайших шести лет ему запрещено посещать места массового пребывания людей, а также принимать участие в массовых мероприятиях, в том числе спортивных. Также мужчине нельзя покидать свой дом в период с 22:00 до 6:00, и без уведомления отдела полиции выезжать за пределы Скопинского района.