Скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин
Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин умер в Москве на 69-м году жизни, сообщает ТАСС.
Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье, после чего его семья переехала на Урал. В 1978 году будущий актёр театра и кино окончил Свердловское театральное училище, работал в Свердловском академическом театре драмы, а также в Театре на Покровке и театре «Сатирикон».
В 1987 году Лахин стал лауреатом конкурса «Браво!» - «Лучшая мужская роль» за роль Макмерфи в спектакле «А этот выпал из гнезда». Также артист является лауреатом премии имени Анатолия Папанова за лучшую мужскую роль на фестивале русской комедии.
Кроме театра, Лахин работал в кино и на телевидении. Так, широкому зрителю он известен по ролям в сериалах «Ликвидация», «Молодежка», «Исаев», «Вечный зов», «Громовы» и другим.
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