Скончался заслуженный артист России Иосиф Левинзон

Заслуженный артист России, участник старейшего в Санкт-Петербурге Квартета имени Сергея Танеева Иосиф Левинзон умер в Северной столице на 87 году жизни, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

В сообщении говорится, что заслуженный артист России, профессор кафедры виолончели, арфы, контрабаса и квартета скончался 31 мая 2021 года. О дате и месте прощания будет объявлено позднее.

Иосиф Левинзон родился в Харькове 1 июня 1934 года. После окончания Ленинградской консерватории играл в симфоническом оркестре Ленинградской филармонии, а с 1967 года являлся участником Квартета имени Танеева. С 1980 года преподавал в Ленинградской консерватории.

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