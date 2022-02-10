Скончался вирусолог Люк Монтанье, открывший ВИЧ

Французский вирусолог Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита человека умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Умер создатель спецэффектов и режиссер Дуглас Трамбал

За открытие вируса иммунодефицита человека Монтанье был удостоен Нобелевской премии в 2008 году.

В период разработки вакцины от коронавируса Монтанье отмечал, что ее создание является долгосрочным проектом, который может вызвать непредвиденные последствия, среди которых рак.

Причины смерти и даты прощания с вирусологом пока не сообщаются.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВИЧСмерть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры