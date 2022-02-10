Скончался вирусолог Люк Монтанье, открывший ВИЧ

За открытие вируса иммунодефицита человека Монтанье был удостоен Нобелевской премии в 2008 году.

В период разработки вакцины от коронавируса Монтанье отмечал, что ее создание является долгосрочным проектом, который может вызвать непредвиденные последствия, среди которых рак.

Причины смерти и даты прощания с вирусологом пока не сообщаются.







