Скончался ветеран РИА Новости Александр Плевако

Ветеран РИА Новости, бывший заместитель председателя Гостелерадио и руководитель иновещания Александр Плевако умер на 92-м году жизни. Об этом агентству сообщил его сын Сергей Плевако.

По его словам, дата и место прощания и похорон будут объявлены позже.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв отметил, что Александр Плевако был «мудрейшим из мудрейших наставников, который многому научил многих».

Кандидат исторических наук, почётный член Российской академии художеств и Петровской академии наук и искусств, заслуженный работник культуры РФ Александр Плевако родился 30 апреля 1930 года в Москве.

В 1954 году он окончил Московский государственный университет и тогда же начал работать на радио. Был заведующим редакцией вещания на Чехословакию, собственным корреспондентом Гостелерадио СССР в Югославии, секретарём партийного комитета Иновещания, главным редактором Главной редакции информации и пропаганды, зампредом Гостелерадио СССР, руководитель Центрального радиовещания на зарубежные страны.

