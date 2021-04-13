Скончался солист золотого состава ВИА «Песняры» Леонид Борткевич
Заслуженный артист БССР, участник ВИА «Песняры» Леонид Борткевич скончался в Минске в возрасте 71 года. Об этом сообщается на странице солистов ансамбля в Facebook.
Причины смерти не уточняются.
Борткевич родился 25 мая 1949 года в Минске. Свою творческую карьеру начал в хоре мальчиков Дворца пионеров, окончил музыкальную школу по классу трубы.
В состав ВИА «Песняры» был включён в 1970 году, однако покинул коллектив в 1980 году из-за невозможности совмещать гастроли с учёбой в ГИТИСе. В 1999 году Борткевич вновь стал солистом ансамбля и проработал до самой смерти руководителя ВИА Владимира Мулявина в 2003 году.
Ранее в возрасте 96 лет скончался народный артист России Эмиль Верник, сообщает RT. Его сын Игорь Верник рассказал, что причиной смерти стала остановка сердца.
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