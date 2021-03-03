Скончался российский спортивный комментатор Юрий Розанов
Комментатор Михаил Моссаковский в своём Twitter сообщил, что на 60-м году жизни скончался российский спортивный телекомментатор и радиоведущий Юрий Розанов.
«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», - написал Моссаковский.
Информацию о смерти Розанова подтвердил комментатор Василий Уткин, сообщает Ura.ru. Причина смерти пока не раскрывается, при этом в 2019-м году у него был обнаружен рак.
Юрий Розанов, известный любителям спорта по футбольным и хоккейным трансляциям, начал работать телекомментатором в 1996 году. В 2012 году комментатор вместе со своим коллегой Сергеем Крабу получил премию ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы».
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