Скончался российский спортивный комментатор Юрий Розанов

Комментатор Михаил Моссаковский в своём Twitter сообщил, что на 60-м году жизни скончался российский спортивный телекомментатор и радиоведущий Юрий Розанов.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», - написал Моссаковский.

Информацию о смерти Розанова подтвердил комментатор Василий Уткин, сообщает Ura.ru. Причина смерти пока не раскрывается, при этом в 2019-м году у него был обнаружен рак.

Юрий Розанов, известный любителям спорта по футбольным и хоккейным трансляциям, начал работать телекомментатором в 1996 году. В 2012 году комментатор вместе со своим коллегой Сергеем Крабу получил премию ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы».

