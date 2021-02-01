Скончался российский поэт и актёр Виктор Коваль
Российский поэт, актёр и художник Виктор Коваль умер на 74-м году жизни. Об этом в своём Facebook сообщил поэт и прозаик Сергей Гандлевский.
«Заочно представляя Коваля какому-нибудь новому знакомому, я говорил, что доведись мне объяснять инопланетянину или ребенку смысл слова «талант», проще было бы показать ему Витю. Соболезнования родным и всем нам!» — написал Гандлевский.
Смерть Коваля подтвердил и поэт Лев Рубинштейн, вместе с ним входивший в знаменитую поэтическую группу «Альманах».
Виктор Коваль родился 29 сентября 1947 года в Москве. В детстве снимался в кино, например, в таких фильмах, как «Васёк Трубачёв и его товарищи» и «Дело Румянцева». Окончил художественное училище и Московский полиграфический институт, рисовал иллюстрации для книг, журналов и газет.
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