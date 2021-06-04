Скончался первый президент АвтоВАЗа Владимир Каданников

Первый президент АвтоВАЗа и бывший вице-премьер Владимир Каданников умер 3 июня в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

Владимир Каданников прошёл путь от слесаря до генерального директора одного из крупнейших автопроизводителей. Президентом АвтоВАЗа был избран в 1994 году, а в 1996 его назначили первым заместителем председателя Правительства РФ.

В 1991 году Каданникову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Также он был награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. В 2013 году Каданников стал Почётным гражданином города Тольятти.

Ранее На 101-м году жизни скончался член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв, сообщает «Свободная пресса».