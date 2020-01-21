Скончался пассажир экстренно севшего в Казани самолета

21 января 202011:17

В столице Татарстана совершил незапланированную посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Южно-Сахалинск. Командир экипажа принял решение сесть в Казани из-за того, что одному из пассажиров во время полета стало плохо.

Пассажир умер на борту самолёта Франкфурт-Самара

Однако после приземления поднявшимся на борт казанским врачам оставалось только констатировать смерть пассажира, сообщает РЕН ТВ.

Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета начало проверку по факту инцидента. Уточняется, что скончавшимся был 58-летний мужчина, проживавший в Московской области.

Вскоре после посадки в Казани самолет снова вылетел в пункт назначения, сообщает Газета.ру

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:АвиаперевозкиКазаньСмерть